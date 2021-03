Una via o una piazza dedicata a Fernanda Pivano, nata a Genova nel luglio 1917, una delle colonne portanti della cultura italiana del Novecento, per la sua attività di scrittrice e di critica musicale, ma soprattutto di traduttrice delle opere Usa (in particolare di quelle della Beat Generation).

Il consiglio comunale di ieri ha approvato all’unanimità la mozione che raccoglieva le proposte della consigliera del Pd Cristina Lodi e del consigliere Vittorio De Benedictis (FdI) per “impegnare il sindaco e la giunta a farsi promotore di un’iniziativa volta all’intitolazione di una via o di una piazza a Fernanda Pivano nel territorio del Municipio Centro Est, considerato il grande spessore della scrittrice, genovese di nascita, famosa e conosciuta in tutto il mondo”.

“Questa proposta – ha commentato Lodi – arriva al termine di un percorso che ha visto impegnate molte associazioni della nostra città e fa eco alla richiesta avanzata dall’Associazione toponomastica femminile.

Una realtà che conta oltre 10.000 aderenti e circa 300 tesserate/i e che, attraverso ricerche di storia locale e censimenti toponomastici, segnala e suggerisce alle amministrazioni comunali figure femminili meritorie di intitolazioni stradali e spazi pubblici, affinché i luoghi urbani offrano nuovi modelli di riferimento alle giovani generazioni”.