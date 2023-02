“Genova per Voi”, si aprono le iscrizioni al talent per autori di canzoni

Giunta alla decima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana.

Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di Nuovo IMAIE e il patrocinio dell’Università di Genova, “Genova per Voi” ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

“Anche quest’anno la presenza al Festival di Sanremo degli autori scoperti da Genova per Voi è stata significativa, con cinque canzoni. Ne siamo orgogliosi, e ci prepariamo alla decima edizione del talent con molto ottimismo. Genova per Voi si conferma come un accesso privilegiato al mondo della professione dell’autore di canzoni, e a dieci anni dall’esordio ribadisce la centralità della propria presenza nell’industria musicale”, dicono Alloisio e Zanetti.

La decima edizione avrà varie fasi: le Selezioni, i Laboratori, le Masterclass e, entro ottobre 2023, la Finale.

Durante i Laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono il 16 maggio 2023.

La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito www.genovapervoi.net

I SUCCESSI DI GENOVA PER VOI

Durante il Festival di Sanremo, a CasaSIAE, sono stati intervistati Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi, Gian Piero Alloisio, e tre autori scoperti da “Genova per Voi”: Alessandro La Cava, Simone Cremonini e Emanuele Dabbono.

Fra tanti giovani che abbiamo avviato, dal 2013, alla professione dell’autore, si sono particolarmente distinti:

FEDERICA ABBATE, vincitrice di Genova per Voi 2013, è l’autrice italiana più venduta di sempre. Ha ottenuto più di 10 dischi d’oro, più di 100 dischi di platino e un disco di diamante (Baby K e Giusy Ferreri, «Roma-Bangkok»), firmando canzoni di successo per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ana Mena e Rocco Hunt. È stata presente, con i suoi brani, a diversi Festival di Sanremo e a Eurovision 2016 (Francesca Michielin, “Nessun grado di separazione”). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato i brani di Mr. Rain, Elodie, Articolo 31.

ALESSANDRO LA CAVA, finalista di “Genova per Voi” 2018, è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Ricordi. Oltre ad aver conquistato 15 dischi di platino con i singoli scritti per Sangiovanni “Lady”, “Farfalle” e “Malibù” (il singolo più ascoltato del 2021), ha scritto canzoni per Rkomi (“Insuperabile”), Alfa, Annalisa, Emma Marrone, Marco Mengoni, Baby K, Benji, Gaia, Noemi. Nel 2022 è stato segnalato da Spotify internazionale e da Rolling Stone USA fra gli autori più promettenti del mondo (guadagnandosi, tra l’altro, una gigantografia promozionale in Time Square a New York). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Paola & Chiara.

EMANUELE DABBONO, finalista di “Genova per Voi” 2013, è autore in esclusiva per Tiziano Ferro per cui ha scritto grandi hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore assoluto”, “Lento/Veloce”, “Buona (cattiva) sorte” e «Come farebbe un uomo», ottenendo numerosi dischi di Platino. Dabbono è anche cantautore e Tutor di “Genova per Voi”.

SIMONE CREMONINI – Vincitore della sesta edizione e Tutor di “Genova per Voi”, ha scritto per Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie, Marco Masini, Federica Carta e MyDrama. Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Will.

MICHELANGELO VOOD – Vincitore della settima edizione di “Genova per Voi”, ha firmato un contratto discografico con Carosello. Ha scritto per il vincitore della ultima edizione di “Amici”, Luigi Strangis.

WILLIE PEYOTE – Vincitore di “Genova per Voi” 2014, è una delle maggiori figure di riferimento della scena rap/cantautorale italiana. È stato ospite alla Rassegna del Club Tenco 2018 e ha partecipato al Festival di Sanremo 2020/2021 nella categoria “Big” vincendo il premio della critica “Mia Martini”.

Sempre in ambito rap-hip hop, vanno citati anche Claver Gold e Dutch Nazari.