Genova Ovest, furgone si ribalta in galleria: code e rallentamenti

Questo pomeriggio poco prima delle 17 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti sulla A7, in direzione Genova, prima dell’uscita di Genova Ovest per incidente stradale.

Un furgone, che trasportava imballaggi in cartone, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e si è messo su un fianco nella galleria.

Gli occupanti sono usciti autonomamente e sono stati condotti in codice rosso all’ospedale dai militi del 118.

I vigili hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alla rimozione del mezzo. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per più di mezz’ora. Sono presenti rallentamenti e code

Sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova, rimangono 5 km di coda a seguito di un incidente, ora risolto, avvenuto al km 132 e nel quale era’ rimasto coinvolto un furgone che si era ribaltato sulla corsia di marcia.

Si registrano code anche sulla A12 Genova Sestri-Levante a partire da Genova est.

Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l’Italia per agevolare il deflusso dei veicoli.