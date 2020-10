A cura di Susanna Gozzetti, attrice storica del Teatro della Tosse, In prinipio era l’azione

Posti limitati, è necessario prenotarsi mandandoci una email a cantieriteatralidioniso@gmail.com oppure un messaggio al numero di tel. 393 7621131 con i propri dati.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza

presso Studio Danza Lagaccio in via del Lagaccio n.27 a Genova.

Susanna Gozzetti

Dopo una formazione comprensiva di danza, recitazione e canto, dal 1984 lavora con registi e coreografi italiani e stranieri: Jan Fabre, Carolyn Carlson, Massimo Navone, Andrey Konchalovsky, Filippo Crivelli, Tonino Conte, Eyal Lerner, Misha Van Hoeke, Roberto Castello, Luca Ronconi, Emanuele Conte, Eimuntas Nekrosius.

Nel 2009 vince il premio dell’Organizzazione del Festival “Le Voci dell’Anima” come migliore interprete con lo spettacolo “La cella elastica”. Sempre nel 2009 menzione speciale al Genova film festival come migliore interprete femminile per il cortometraggio “Sara” di Roberta Siani.

Alterna l’attività di palcoscenico con l’attività didattica di formazione.