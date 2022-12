Genova Marassi, mamma con due bambini travolta da un auto

Genova Marassi, mamma con bambini investita da un auto, l’autista dell’auto pirata scappa.

Una mamma, con un figlio nel passeggino e l’altro bimbo per mano, è stata investita da un auto che ha buttato tutti e tre a terra. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,15 di ieri sera 19 dicembre ad un attraversamento pedonale in viale Virginia Centurione Bracelli, a Marassi. L’autista dell’auto pirata è scappato.

Sono subito intervenute alcune persone per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le ambulanze e la polizia locale. I due bambini sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Gaslini. La mamma, ferita, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale per restare e assistere i suoi bambini.

Il personale di soccorso ha attribuito alla mamma il codice rosso, per aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Le condizioni dei due bambini ricoverati all’ospedale Gaslini, migliorano. Notizie in via di aggiornamenti. ABov