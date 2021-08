Genova Jeans, minoranze all’attacco di Bucci: opacità sui costi

I gruppi di minoranza a Tursi (tranne Italia Viva) oggi hanno riferito di avere depositato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico per discutere i costi della manifestazione “Genova Jeans” e £se non sarà convocato entro 20 giorni, come da statuto, ci rivolgeremo al Prefetto”.

E’ la mossa di Pd, Lista Crivello, Movimento 5 Stelle, gruppo Misto (Psi) e Chiamami Genova dopo la mancanza di risposte e documentazioni sulla kermesse dedicata alla celebre tela e alle sue origini genovesi in programma dal 2 al 6 settembre.

Stamane è stato presentato un dossier sulle spese previste dal budget, triplicato rispetto alle previsioni di fine 2020 e in gran parte basato su fondi pubblici. Si parla di almeno 1,4 milioni di euro dei quali 1,1 di risorse pubbliche.

“A nostro avviso – ha spiegato l’avvocato Alessandro Terrile, capogruppo del Pd in consiglio comunale – si stanno spendendo troppi denari per una manifestazione sulla quale, a meno di un mese dal suo inizio, c’è ancora molta opacità, su cui non sappiamo nulla nonostante i 170 mila euro spesi per la comunicazione”.

Luca Pirondini, capogruppo comunale del M5s, ha ricordato che i pentastellati sono stati i primi a chiedere un accesso agli atti sul tema, già ai primi di luglio, e che ancora attendono i dati richiesti: “Essere sempre ridotti a forzare la mano per vedere rispettati certi diritti dei gruppi di minoranza è un problema, oggi è la mancata risposta sui conti di Genova Jeans, in passato è stata la mancata convocazione di commissioni o consigli o la mancata calendarizzazione di interrogazioni e mozioni”.

In base alle risposte della giunta, se arriveranno durante il consiglio comunale richiesto dall’opposizione, i consiglieri prenderanno in considerazione ulteriori azioni tra cui la possibilità di un esposto alla corte dei Conti.

“Tra gli aspetti più gravi a nostro avviso – ha sottolineato Gianni Crivello (Lista Crivello) – c’è il fatto che per questa manifestazione si sia attinto al fondo di riserva, che dovrebbe essere utilizzato per le emergenze”.