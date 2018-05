Genova insicura, tentata rapina alla stazione di Quinto: presi 3 giovani stranieri

Tentata rapina ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Quinto.

Un 17 enne albanese, irregolare e senza fissa dimora, in compagnia di due complici, un 25enne ecuadoriano domiciliato a Molare (AL) e un 20enne brasiliano abitante in via Mascherona a Genova, entrambi gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, nel tentativo di appropriarsi del contenuto di uno zaino di proprietà di un 41 enne genovese lo hanno colpito con calci e pugni e poi sono fuggiti.

Poco dopo, i malviventi violenti sono stati rintracciati e bloccati da equipaggi del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che dopo la fase dell’identificazione li hanno denunciati in stato di libertà per “ tentata rapina in concorso “ e “lesioni personali”.

La vittima della rapina e delle percosse è stato trasportato presso l’ospedale di San Martino in codice giallo.