Genova, in netto calo gli accessi ai pronto soccorso: oggi 174 pazienti in corso di visita

Per la prima volta nell’ultimo mese i principali reparti di Pronto soccorso di Genova oggi sono scesi ampiamente sotto la soglia “limite” dei 200 accessi in contemporanea, dopo il picco degli oltre 300 accessi registrato due settimane fa a causa dell’emergenza coronavirus.

Intorno alle 17,30 risultavano 174 i pazienti in corso di visita nei pronto soccorso degli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi, di cui 21 codici rossi, nessuno in attesa, 57 in codice giallo di cui due in attesa, 25 in codice verde e 71 in osservazione breve intensiva.

Il calo degli accessi nei pronto soccorso genovesi è emerso dalla piattaforma online aggiornata in tempo reale dall’ospedale Galliera.

Confermato quindi il trend di diminuzione degli accessi per la seconda settimana consecutiva.

Il Villa Scassi, l’ospedale di riferimento Covid per il Ponente cittadino, oggi pomeriggio ha fatto registrare 45 pazienti in osservazione breve intensiva, ossia meno della metà di due settimane fa.