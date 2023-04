Genova, grave incidente: motociclista ricoverato in codice rosso.

E’ stata trovata, da alcuni passanti, una persona distesa a terra, priva di sensi accanto ad una moto. L’incidente è avvenuto questa mattina 23 aprile prima dell’alba, in corso Europa, all’altezza del cavalcavia di Genova Quarto.

Le persone, verificato il grave l’incidente e la persona priva di sensi, hanno subito dato l’allarme chiamando la polizia locale, i carabinieri e il 118. Sul posto dell’ incidente è arrivata la Croce Gialla, il personale paramedico dopo i primi accertamenti ha intubato il motociclista e lo ha trasportato in codice rosso, il codice più grave, in ospedale, al San Martino.

E’ in corso la ricostruzione dell’incidente. Dalle prime iverifiche sembra che non siano coinvolti altri veicoli. Si attende la visione delle registrazioni delle telecamere presenti in zona per chiarire se c’è stato il coinvolgimento di pedoni o altri veicoli. Questo incidente è accaduto anche se nella zona è in vigore da tempo il limite di velocità. ABov