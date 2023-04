Cittadella-Genoa 0-1, Gilardino: vittoria importante e sofferta

Non può che essere soddisfatto Gilardino per il successo in trasferta ottenuto contro il Cittadella.

“Questa vittoria è importante ma anche sofferta. Non era facile passare su questo campo e faccio i complimenti alla squadra. In avvio meglio il Cittadella ma siamo riusciti a contenerli, poi dopo l’espulsione del loro giocatore abbiamo creato con calma le opportunità per vincere. È così è stato. Frosinone e a due punti? No, penso al Südtirol. Dall’8 dicembre quando ho iniziato questa avventura vivo partita dopo partita. Oggi abbiamo dato una risposta a noi stessi e ringrazio la nostra gente che è venuta in massa a darci una mano”