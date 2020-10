Genova, Festival dell’eccelenza al femminile

Sestri Levante, XVI Edizione del Fattore D, Donne per un Nuovo Rinascimento, con Zehra Doğan

Zehra Doğan inaugura venerdì 16 ottobre al Teatro della Corte di Genova la XIV edizione delFestival dell’Eccellenza al Femminile. L’artista e giornalista curda perseguitata e incarcerata in Turchia, simbolo nel mondo della resistenza e della battaglia per i diritti, riceverà in questa occasione ilPremio Ipazia all’Eccellenza Femminile Internazionale. I molti ospiti della giornata – durante la quale saranno consegnati tutti i riconoscimenti all’eccellenza previsti nel 2020 – apriranno la strada ai temi affrontati nelle 7 giornate del programma che continua fino a sabato 14 ottobre a Genova e a Sestri Levante, con incontri, proiezioni, performance e spettacoli. Il titolo della manifestazione organizzata da Schegge di Mediterraneo e diretta da Consuelo Barilari sarà “Fattore D – Donne per un Nuovo Rinascimento”. Lavoro, arte e informazione saranno al centro di un dibattito che vuole aprire una finestra nuova sul valore della partecipazione femminile alla vita culturale, economica e politica.

Zehra Doğan (Diyarbakır, 14 aprile 1989) è un’artista e giornalista curda con cittadinanza turca, arrestata e condannata per aver pubblicato sui social media un suo dipinto in cui raffigura la distruzione di Nusaybin dopo gli scontri tra le forze di sicurezza e gli insorti curdi.

Fondatrice e direttrice di Jinha, un’agenzia di stampa curda femminista con personale tutto femminile, dal febbraio 2016 Doğan ha vissuto a Nusaybin, una città turca al confine con la Siria. Il 21 luglio 2016 è stata arrestata in un bar a Nusaybin e incarcerata nella prigione di Diyarbakir. Il 2 marzo 2017 è stata assolta dall’accusa di “appartenenza a un’organizzazione illegale”, ma è stata condannata a 2 anni, 9 mesi e 22 giorni di carcere per “propaganda terroristica” a causa delle notizie pubblicate e dei post sui social media tra cui anche un suo dipinto in cui raffigura la distruzione di Nusaybin. “Mi sono stati dati due anni e 10 mesi [di prigione] solo perché ho dipinto bandiere turche su edifici distrutti. Tuttavia, (il governo turco) ha causato questo. L’ho solo dipinto”, ha scritto Doğan su Twitter dopo la sentenza.

La sua pubblicazione Jinha è stata chiusa il 29 ottobre 2016 dalle autorità turche, uno degli oltre 100 organi di stampa chiusi dopo il fallito colpo di stato militare nel luglio 2016. In prigione, lei e altre donne hanno creato il quotidiano Özgür Gündem Zindan (Free Agenda Dungeon), il cui nome è un’opera teatrale su Özgür Gündem (Free Agenda), una pubblicazione con sede a Istanbul che si rivolge al pubblico curdo. Nei 1022 giorni di carcere subiti Zehra Dogan non ha mai smesso di creare, nonostante il divieto, realizzando le sue opere su materiali di recupero tessile e cartaceo di ogni genere e utilizzando come colori bevande, cibo e sangue.

Nel novembre 2017 un artista cinese dissidente, Ai WeiWei, ha pubblicato una lettera in cui esprimeva solidarietà nei riguardi della giornalista-artista incarcerata, facendo un parallelo tra la Cina e la Turchia nella repressione delle espressioni artistiche. Zehra Doğan ha risposto dalla prigione: “L’arte è il miglior strumento per la lotta”. L’artista di strada Banksy le ha dedicato un murale a New York.

Dopo aver terminato la condanna, è stata rilasciata dalla prigione di Tarso il 24 febbraio 2019.