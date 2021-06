Genova e Levante, 20 agenti in più. Garibaldi e Piana: controlli sul territorio

“Rinforzi in arrivo per le Forze dell’ordine in Liguria. Dalle parole ai fatti. In particolare, per la Città Metropolitana di Genova sono previsti 20 donne e uomini in divisa in più da metà luglio a metà settembre, quando la popolazione aumenta, specialmente nella Riviera di Levante, grazie alla presenza dei vacanzieri e dei proprietari di seconde case.

Un potenziamento dell’organico che aiuterà anche a gestire i controlli sulla ‘movida’, in particolare nel Centro storico genovese, e a presidiare le delegazioni interessate dalla presenza di immigrati clandestini.

Un risultato concreto per un territorio turistico come il nostro, ottenuto grazie all’impegno di Matteo Salvini e alla collaborazione del sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni che ringraziamo. Con la Lega al governo i rinforzi per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza si sommano a nuove assunzioni”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana in merito al nuovo Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.