Imperiese, in arrivo 25 agenti in più. Riolfo: criticità per immigrazione clandestina

“Accolgo con favore l’arrivo dei rinforzi per l’organico delle Forze dell’ordine in provincia di Imperia, che verrà aumentato di 25 donne e uomini in divisa per il periodo da metà luglio a metà settembre.

Sicuramente sarà di forte ausilio alle località del nostro territorio che hanno maggiore afflusso di turisti durante la stagione estiva.

Tuttavia, occorre continuare verso l’obiettivo di potenziamento del personale, soprattutto nei luoghi dove vi sono delle concrete criticità e situazioni a più alto tasso di criminalità, penso a Ventimiglia, dove non più tardi di ieri un’agente di Polizia è stato aggredito e ferito nell’ambito di una rissa.

Infatti, non possiamo abbassare la guardia di fronte al fenomeno dell’immigrazione clandestina incontrollata e all’aumento della criminalità e del compimento dei reati che la stessa comporta.

In ogni caso, questo è un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno di Matteo Salvini e alla collaborazione del sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni che ringrazio. Con la Lega al governo i rinforzi per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, si sommano a nuove assunzioni”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega) in merito al nuovo Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.