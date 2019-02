Genova contro il degrado: distributore cannabis in piazza Ferretto è una schifezza

“Questo è ciò che appare ai numerosi turisti ed abitanti in piazza Ferretto al sabato mattina. Distributore automatico di prodotti cannabis. Che mestizia”.

E’ il testo del post pubblicato oggi sulla pagina fb “Genova contro il degrado”. L’utente di fb ha inoltre pubblicato un’immagine del distributore automatico di cannabis legale aperto a due passi da Palazzo Ducale, in fondo a salita Pollaiuoli.

“E’ una schifezza praticamente sempre – ha commentato un’altra utente genovese – collocato poi in quella zona dove durante le sere della movida ci sono gli unni, era il minimo che potesse capitare.

Quando ho visto il distributore li mi sono chiesta chi dà i permessi per aprire sta roba in Centro storico.

Come mi chiedo quotidianamente chi dia i permessi per aprire agli indiani o pakistani sempre in quella zona. Ho saputo per certo che danno da bere alcolici ai minorenni (anni 14) anche nel pomeriggio. In piazza del Ferretto dovrebbero esserci pattuglie ogni ora. Lo spaccio è all’ordine del giorno”.