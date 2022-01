Genova celebra Adelaide Ristori

In occasione del bicentenario della nascita della grande attrice ottocentesca Adelaide Ristori, il Museo Biblioteca dell’Attore, insieme al Teatro Nazionale e all’Università di Genova danno vita al progetto “Adelaide: 200 anni sulla scena”, un fitto calendario di eventi ed iniziative. Il progetto è inserito nel prestigioso programma Anniversari UNESCO 2022-2023.

Sublime e regale sulla scena, sostenitrice e ambasciatrice dell’idea risorgimentale e imprenditrice nell’animo. Adelaide Ristori, attrice-marchesa ottocentesca, creò un nuovo modo di fare teatro, contribuendo a dare alla professione dell’attore quella dignità sociale e culturale che non aveva mai avuto prima. In occasione del bicentenario della sua nascita, Genova celebra il suo talento e il suo ruolo di spicco nella storia del teatro italiano e mondiale con un ampio calendario di eventi e iniziative, che si susseguiranno per tutto il 2022 a partire dal 29 gennaio – giorno della nascita di Adelaide Ristori nella cittadina di Cividale del Friuli – nell’ambito del progetto “Adelaide: 200 anni sulla scena”. A dare ancora più lustro al progetto in partenza, anche il sostegno dell’UNESCO, che lo ha inserito nel prestigioso programma Anniversari 2022-2023.

Motore di questo progetto è il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, che dal 1967 custodisce il prezioso e ricco archivio della Ristori. Oltre al Museo Biblioteca dell’Attore, anche il Teatro Nazionale di Genova e l’Università di Genova (DIRAAS) sono partner d’eccezione per questa iniziativa che vuole accendere i riflettori sulle diverse anime di Adelaide Ristori: non solo Grande Attrice, al pari di nomi di primo piano come Tommaso Salvini ed Ernesto Rossi, ma anche esempio virtuoso di donna imprenditrice, forte e risoluta, capace di dare al mestiere dell’attore un ruolo di primo piano nell’ambito artistico e culturale, nonché in quello politico.

Il progetto è reso possibile da una rete di partnership d’eccezione: fondamentale il sostegno del Comune di Genova, della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria e della Direzione Generale Archivi del MIC, così come la collaborazione con Regione Liguria. Il progetto ha il patrocinio dell’Università di Genova e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU). Importante anche l’ospitalità di Palazzo Nicolosio-Lomellino, sede della mostra “Adelaide Ristori: teatro e haute couture”. Altri partner del progetto sono il Comune di Cividale del Friuli, il Teatro Ristori di Verona e l’Università degli Studi di Milano (BAC), insieme a tutte le altre università che fanno parte del comitato scientifico del convegno internazionale “Adelaide Ristori e il Grande Attore. Radicamento, adattamento ed esportazione di una tradizione”, in programma per l’inizio di novembre 2022. Tra i partner anche BAM! Strategie culturali per la parte di comunicazione e branding.

È proprio per questa sua natura poliedrica che il progetto ruoterà attorno a quattro grandi filoni narrativi: Adelaide Archivio sarà più specificatamente rivolto allo studio del Fondo Adelaide Ristori, con approfondimenti su molti e rari documenti e oggetti a disposizione tra lettere, carte amministrative e contratti, ma anche costumi di scena e fotografie, bozzetti e copioni. Adelaide Star esplorerà la carriera straordinaria dell’attrice, vera e propria star globale della sua epoca, mentre Adelaide Glamour si concentrerà sul ruolo di Adelaide Ristori come icona di stile, a partire dalla storia dei suoi meravigliosi costumi. Infine, Adelaide Power vuole mettere in luce le capacità imprenditoriali della Ristori, prima donna del teatro italiano a fare del suo lavoro un vero e proprio business.

Il programma

29 gennaio 2022 / Inaugurazione e presentazione alle Autorità, alla Stampa e al pubblico delle Celebrazioni del Bicentenario Adelaide Ristori – Teatro Modena di Genova

marzo – dicembre 2022 / Ristori Diffusa – attività di taglio comunicazionale ed educational presso il Museo Biblioteca dell’Attore e in formato digital

gennaio – dicembre 2022 / Archivio – riordino del fondo archivistico, con informatizzazione degli elenchi cartacei esistenti, nuove schedature e digitalizzazione di parte dei materiali.

22 marzo 2022 – 3 aprile 2022 + 2-3 novembre / Lady Macbeth – Spettacolo con la regia di Davide Livermore, drammaturgia Andrea Porcheddu, interprete Elisabetta Pozzi, produzione Teatro Nazionale di Genova – in scena al Teatro Gustavo Modena, Genova

22 settembre 2022 – 22 gennaio 2023 / Adelaide Ristori: teatro e haute couture – Mostra Palazzo Nicolosio-Lomellino Genova

2-3-4 e 10 novembre 2022 / Adelaide Ristori e il Grande Attore Radicamento, adattamento ed esportazione di una tradizione – Convegno internazionale – Università di Genova e di Milano. In occasione del convegno, 2 e 3 novembre ripresa dello spettacolo Lady Macbeth.

