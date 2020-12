Genova, al via il progetto teatrale Il Giardino delle Utopie

I registi Sergio Maifredi e Corrado d’Elia a caccia di storie per coltivare “Il Giardino delle Utopie”, nuovo progetto online di Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia, in collaborazione con Associazione Teatri Possibili.

Al via il sondaggio per trovare chi aveva un desiderio impossibile e alla fine lo ha realizzato.

Sergio Maifredi e Corrado d’Elia sono a caccia di storie per “Il giardino delle utopie”, nuovo progetto on line di Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia, in collaborazione con l’Associazione Teatri Possibili di Milano, che segue l’esperienza positiva dei “Racconti in tempo di peste” lanciati su Facebook da TPL e Compagnia d’Elia durante il primo lockdown, da marzo a giugno scorsi. «Questa volta – spiegano – vorremmo parlare al mondo di utopie. In questo momento disastrato, ripartire proprio da qui. Ribadire, con questo progetto, il ruolo centrale dell’utopia e del sogno nella vita di tutti i giorni. Utopia e sogno, il sale della vita. Apriremo dunque una finestra su chi ci è riuscito, su chi ce l’ha fatta, chi l’ha realizzata e ogni giorno la tiene viva. Daremo esempi di speranza, di forza e di desiderio. Parleremo di scelte particolari, di chi non si è arreso, di chi ha lottato, chi ha messo in discussione quello che aveva, di chi ha abbandonato il lusso per l’essenziale. Della scelta sempre controcorrente, del percorso nella foresta e non nel sentiero battuto».

Chi aveva un desiderio che veniva giudicato impossibile e invece lo ha realizzato, lo racconti. E’ questo l’invito e passa in primo luogo per un sondaggio aperto a tutti, cui si partecipa cliccando su https://it.surveymonkey.com/r/8YHYR3B Solo poche e semplici domande per avere un confronto su questo tema, per conoscere le storie di chi non ha mai rinunciato a costruire un futuro migliore, per sé e per gli altri. O semplicemente di chi è riuscito a realizzare un progetto – grande o piccolo – che veniva giudicato un’utopia. Prima di rivederci a teatro, possiamo provare a cucirci addosso una prospettiva diversa, migliore, più completa, più vicina a noi. Le persone che hanno voglia di piantare il proprio seme nel “Giardino delle Utopie” possono scrivere una mail a info@teatropubblicoligure.it oppure compagnia@corradodelia.it .

Info su www.teatropubblicoligure.it e www.corradodelia.it