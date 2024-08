Genova, 50 grammi di cocaina e 2000 euro nel piatto doccia: 4 arresti

Tre stranieri, due senegalesi e un gambiano di età compresa tra 26 e 33 anni, sono stati arrestati a Genova per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo di Genova Centro, nell’ambito di un monitoraggio costante volto a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Dettagli dell’operazione

I Carabinieri, dopo aver individuato l’abitazione dei sospettati in piazza Lavagna, sono intervenuti per una perquisizione. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e quasi 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto era nascosto nel piatto doccia del bagno. Uno dei senegalesi arrestati era già destinatario di una condanna a due anni di detenzione per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che tutti i sospettati godono della presunzione di innocenza fino a prova contraria. Gli arrestati sono stati trasportati presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Ulteriori arresti

Nella stessa giornata, il Nucleo Radiomobile ha arrestato un 25enne nigeriano in Piazza Gramsci. Il giovane ha aggredito i militari durante un controllo per evitare l’identificazione. È stato bloccato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del giudizio direttissimo.

Impiego delle forze dell’ordine

Le operazioni di sicurezza hanno visto l’impiego di numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni e dei Nuclei Operativi. Solo nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno identificato 200 persone, molte delle quali stranieri abituali frequentatori dei vicoli cittadini.