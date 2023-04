Genova, 37enne ucciso a colpi di pistola. Lite per droga

Omicidio a Genova, ucciso Manuel Di Palo. Arrestato Filippo Giribaldi, portuale.

Di Palo, dell’età di 37 anni, attivista di estrema destra, è stato ucciso con un colpo di pistola calibro 22 al petto da Filippo Giribaldi, 43 anni, camallo del porto di Genova. Giribaldi, notorio alla cronaca per aver guidato varie manifestazioni di piazza del movimento No Vax “Libera Piazza” contro i vaccini anti covid-19, le mascherine e l’obbligo del green pass.

Le indagini sull’omicidio, sono ancora in corso. Ieri sera 25 aprile, i carabinieri ed il magistrato di turno Eugenia Menichetti che segue il caso, sono rimasti nella zona di via Polleri esaminando diversi reperti ed effettuando una ricostruzione di quanto avvenuto.

L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, verso le ore 18, nella strada che collega il centro storico e la zona del Porto Antico e dell’Acquario di Genova con l’elegante quartiere di Castelletto. La discussione tra i due dovrebbe essere incominciata vicino al luogo dell’agguato letale.



Vari testimoni hanno visto i due rincorrersi sino a via Polleri dove Flippo Giribaldi, che indossava guanti da lavoro, avrebbe estratto la pistola ed esploso a breve distanza il proiettile fatale. Dopo il grido straziante: “non farlo” Manuel Di Palo si è accasciato a terra in condizioni gravissime.

Giribaldi, avrebbe lanciato la pistola sotto un’auto in sosta in piazza Bandiera ed è scappato nascondersi nella basilica dell’Annunziata. ha chiesto aiuto a Jean Pascal Colì, custode del luogo sacro. Il sacrestano, prima lo calma assieme ad un’altra persona, «era sconvolto e aveva indosso ancora dei guanti da lavoro» ha spiegato e poi ha chiamato la polizia che hanno proceduto all’arresto.

L’arma è stata ritrovata poco distante sotto un’auto parcheggiata in piazza Bandiera e presa in carico dalla scientifica. Sul luogo del delitto era presente il magistrato Menichetti mentre il cadavere viene coperto da un telo bianco e la via chiusa al traffico. ABov