Genoa, Zapata: Darò tutto per questa maglia

Che quercia nel mezzo del territorio difensivo…. Potente, alta, resistente. Rami sotto ai quali radunarsi e aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Dall’alto di un’esperienza internazionale, Cristian Zapata, vuole mettere radici a Genova. E contribuire a puntellare il reparto. Un gran colpo di mercato soffiato sotto il naso della concorrenza. “Darò tutto per la maglia e i compagni. Sono arrivato con l’umiltà di chi sa che mai si finisce di imparare, voglio continuare a crescere in campo e nella vita. Mi piace l’idea di un calcio aggressivo e propositivo. Era ciò che volevo. Come lottare per una piazza calda, un club storico, in uno stadio bellissimo. Una scelta che mi rende felice e riempie d’orgoglio. Dopo la Coppa America mi sono allenato da solo, i compagni sono più avanti. Devo recuperare la condizione”.