Genoa, vigilia mattutina per la truppa di Ballardini

Gli screening medici, i controlli in infermeria. La colazione in club house in aggiunta ai preparativi, ai massaggi, alla vestizione. La riunione indetta in sala video per le istruzioni sulla partita con la Lazio. E’ iniziata così la vigilia del Grifone radunatosi di buon mattino per smarcare la rifinitura agli ordini di mister Ballardini. Per lo staff tecnico, prima di definire la lista dei convocati, l’ultima chance per aggiornare il quadro con le indicazioni del campo. A Genova e in Liguria continua il tempo da lupi e, per domenica, le previsioni segnalano il passaggio di perturbazioni. Restano da sciogliere pochi nodi, a partire dalla verifica delle condizioni fisiche. Dopo il pranzo collettivo, permesso pomeridiano e appuntamento in ritiro per la cena.