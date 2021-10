Genoa-Venezia, Ballardini: Dobbiamo giocare da squadra coesa

Davide Ballardini cerca con il suo Genoa il primo successo casalingo a quattro giorni dal pareggio di Spezia.

“L’umore è buono – ha spiegato l’allenatore – ma siamo consapevoli di dover fare di più come squadra, nel gioco e come solidità Abbiamo giocatori di spessore e possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Partita importante per la classifica e per il morale, con il Genoa che secondo il tecnico è in crescita. “Secondo me abbiamo le idee più chiare e le valutazioni sono più precise – ha sottolineato Ballardini, costretto a rinunciare ancora a cinque elementi (Vanheusden, Maksimovic, Fares, Bani ed Hernani -. Dovremo giocare da squadra. Perché se noi siamo squadra facciamo delle belle partite. Se invece la squadra non ci dà quella forza, non dà la forza ad ognuno allora abbiamo più difficoltà. Però in casa ci sono le persone che ci vogliono bene e che ci spingono dal primo all’ultimo secondo e questo è uno stimolo per tutti a fare bene”.