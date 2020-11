Genoa, ultimi preparativi per la sfida all’Udinese

Tappetini nella sala dello stretching per allungare i muscoli, sedie distanziate nella sala riunioni per assimilare le direttive al cospetto di mister Maran, lavagna e maxi-schermo. Nella sede del ritiro in Friuli, dove la squadra si trova dal pomeriggio di sabato, il team sta perfezionando le tappe di avvicinamento, in attesa della sfida con l’Udinese delle ore 18 (diretta Sky Sport). Il tecnico si appresta a sciogliere le riserve sulla formazione iniziale, che verrà comunicata prima di salire sulla Freccia Rossoblù diretta alla Dacia Arena. Un trasferimento breve. Con il passare delle ore sta salendo la concentrazione nel gruppo dei 23 convocati, in cui si conta qualche rientro importante a controbilanciare le assenze dei giocatori rimasti a Genova per una seduta mattutina. Lunedì è fissata la ripresa in vista della partita di giovedì in Coppa Italia.