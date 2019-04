Genoa-Torino, Prandelli: Abbiamo dato tutto

Clic. “Deluso, amareggiato e arrabbiato”. La foto dello stato d’animo dopo le tensioni di un match perso immeritatamente è già stampata dalle parole di mister Prandelli. Il Grifone ne ha viste e superate tante. Ha la pellaccia dura, oltre che la sofferenza nel proprio dna.

“Il calcio è anche questo. Abbiamo commesso una grande ingenuità sul gol, poi è diventato tutto complicato. La squadra ha dato tutto. E’ mancata anche un pizzico di fortuna. Non riuscire a segnare di sicuro condiziona e aumenta il nervosismo. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più e fare gruppo. Ora serve recuperare le energie possibili, è nel nostro destino lottare sino alla fine. Quando ci sono pressioni l’esperienza conta. Ripartiamo dalla semplicità delle cose. Siamo feriti ma vivi. In ritiro? Partiremo venerdì per Ferrara, era già stato deciso”.