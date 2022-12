Pallavolo – Rainbow Spezia spietata a Rapallo

La Spezia – In Serie D territoriale la Rainbow Spezia torna vittoriosa da Rapallo, dove batte per 3-0 la Psm, 25-10 / 25-7 / 25-18 i set. Spezzine sempre seconde, ma con una gara in meno, dietro alla Zephyr Valdimagra che nel frattempo si aggiudica di netto il posticipo in casa del Don Bosco.

Per la cronaca nella Rainbow la Cuffini alzatore con capitan Zonca in diagonale, al centro la La Mattina e la Guidi, all’ala la Ciappei e la Pilli con la Viti libero; entrate poi pure Grispo, Chernyshova, Dagnino e D’ Antonio.

Intanto in rimonta l’altra spezzina, l’ Elsel, espugna il parquet del Tigullio a Santa Margherita Ligure con un 3-2 (26-28 / 12-25 / 25-16 / 25-18 / 15-8).

Gli altri risultati in quella che era la 6.a giornata, D. Bosco Spezia-Zephyr Valdimagra, Futura Ceparana-Admo Lavagna 0-3 e On Cogorno-Colombiera Project 3-2.

Ne deriva la classifica…Zehyr Valdimagra punti 16, Rainbow Spezia punti 15, Elsel Sp e Colombiera P. 10, Sestri Levante 9, On Cogorno 6, Tigullio Project, Rapallo, Futura C. 3, Don Bosco Sp 1.

Tornando alla Rainbow, si conferma intanto capolista nel Girone B di categoria la sua Under 16 “black”, mentre nell’ A comanda il Lunezia Blu.

Nella foto un recentissimo allenamento della Rainbow