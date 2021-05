Genoa, Strootman riprende gli allenamenti in casa rossoblu

Obiettivo Bologna, per ripartire subito. Così questa mattina il Genoa ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo Gianluca Signorini in vista della sfida di mercoledì sera allo stadio Dall’Ara (fischio d’inizio ore 20.45; diretta televisiva su SkySport). Il tecnico Davide Ballardini e il suo staff hanno guidato allenamenti differenziati per il gruppo. Per i rossoblù scesi in campo ieri lavoro defaticante. Per gli altri la mattinata sul campo del Pio è iniziata con un riscaldamento tecnico, seguito da esercizi in fase di non possesso palla, per chiudersi con una partita a tema e una partita libera. Strootman ha superato il problema gastrointestinale che lo aveva colpito sabato notte e si è allenato con i compagni. Domani mattina allenamento al Pio, quindi la partenza per Bologna.