Genoa-Spezia, Terzi: Dobbiamo reagire e lottare

Al termine della sfida del ‘Ferraris’, è il capitano aquilotto Claudio Terzi a prendere parola per commentare la prestazione della squadra: “Eravamo in controllo della partita, anche nel secondo tempo, stavamo giocando meglio noi e avevamo la superiorità nel possesso palla; sapevamo che il Genoa è una squadra esperta, che vive di episodi ed infatti così è successo. Dispiace perché volevamo portare punti a casa dopo il bel pareggio con l’Inter, ma mancano ancora 5 giornate, abbiamo un vantaggio e vogliamo mantenerlo a tutti i costi.

Noi siamo una buona squadra, ma sappiamo che rispetto ad altre ci manca un pizzico di esperienza; siamo consapevoli di questo, abbiamo sempre cercato di fare del gioco e del ritmo i nostri punti di forza ed è quello su cui cercheremo di puntare ancora da qui fino alla fine della stagione.

In occasione dell’ammonizione sono stato un po’ sfortunato, perché il terreno di gioco non era in perfette condizioni, però penso che alla fine in fase difensiva ce la siamo cavata e nel momento di controllo abbiamo subito gol.

Noi cerchiamo sempre di tenere un possesso palla importante per creare occasioni da gol, in settimana cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile lavorando sugli errori commessi oggi. Siamo sicuri che continueremo a lottare, andando a caccia dei punti che ci servono per centrare il nostro obiettivo”.