Genoa-Spezia, Italiano: Lotteremo fino alla fine

Lo Spezia cade al ‘Ferraris’ e resta dunque fermo a 33 punti in classifica. Al termine della gara è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione della sua squadra: “Tre giorni fa abbiamo fatto una partita clamorosa dal punto di vista del dispendio energetico, non penso sia un problema fisico, è un problema legato al fatto che nel girone di ritorno, in trasferta, non riusciamo a essere costanti come quando affrontiamo le squadre di alto livello.

In questo momento forse il tipo di avversario come il Genoa lo soffiramo, in ogni caso si sapeva che saremmo stati costretti a soffrire fino a fine stagione e questa sconfitta ci costringe a non rilassarci fino all’ultima giornata. Se avessimo fatto punti oggi sarebbe stato davvero importante per la nostra classifica, vincendo la gara avremmo potuto fare un gran bel passo in avanti, ora non ci resta che tutelare il vantaggio che abbiamo.

Continueremo a lottare fino alla fine, ci dispiace non essere riusciti a uscire da Genova con dei punti in tasca, anche perché penso che la partita fosse alla nostra portata, in ogni caso ci proveremo già dalla prossima sfida; dobbiamo cercare di avere molta più attenzione e un pizzico di concretezza in più.

Ho sempre pensato che le squadre dietro di noi si potessero avvicinare, anche perché non siamo stati mai in grado di allungare il nostro vantaggio in classifica, fin da subito avevamo compreso che avremmo dovuto soffrire fino alla fine; il Cagliari è forte, come tutte le altre squadre, fino ad ora abbiamo avuto la capacità di tenerlo dietro, dovremo cercare di lottare per far sì che il vantaggio rimanga tale”.