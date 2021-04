Genoa-Spezia 2-0, Scamacca-Shomurodov: salvezza vicina

Nel derby ligure che vale la salvezza il Genoa nella ripresa piazza la zampata battendo lo Spezia.

La 33^ giornata del campionato di Serie A si apre con il derby ligure tra Genoa e Spezia. Due occasioni da gol per Destro in avvio. Al 28′ sblocca Pandev, ma il Var annulla per un fallo su Provedel. Nel finale di tempo occasione anche per Zappacosta. Nella ripresa Scamacca entra e segna. Ancora decisivo Zappacosta, che punta l’uomo sulla sinistra dell’area e calcia col destro. Provedel para ma lascia lì il pallone. Per Scamacca facile appoggio in rete a porta vuota.

Poi palla gol Strootman. Nel finale bis di Shomurodov. Palla recuperata da Strootman a centrocampo e immediato lancio in profondità sulla sinistra per Shomurodov. Bel controllo e poi tiro piazzato di interno destro sul secondo palo. Perfetto. 2-0 Genoa e partita portata a casa per il Grifone.

GENOA-SPEZIA 2-0

63′ Scamacca, 86′ Shomurodov

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca (63′ Behrami), Badelj, Strootman, Zappacosta; Pandev (56′ Scamacca), Destro (63′ Shomurodov). All. Ballardini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (85′ Agudelo), Erlic, Terzi (64′ Chabot), S. Bastoni; Maggiore (59′ Estevez), Leo Sena, Pobega; Gyasi (85′ Galabinov), Nzola, Farias (64′ Verde). All. Italiano

Ammoniti: Terzi (S), Criscito (G), Pandev (G), Nzola (S)

