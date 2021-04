Con la Liguria in zona gialla si torna al cinema

Da lunedì 26 aprile la Liguria torna in zona gialla. Dopo sei mesi di chiusura riaprono i cinema Sivori e Odeon con “Minari”, “Mank” e “Lezioni di persiano”.

Con la Liguria in zona gialla riparte il Circuito. Dopo sei mesi esatti di chiusura totale, lunedì 26 aprile 2021 riaprono i cinema Sivori e Odeon con i film “Minari”, “Mank” e “Lezioni di persiano”. L’ultimo giorno di proiezione era stato domenica 25 ottobre 2020. Il ritorno in sala cade a poche ore dalla notte degli Oscar, a cui sono candidati sia “Minari” di Lee Isaac Ching che “Mank” di David Fincher. Il primo a sei statuette, il secondo a dieci. Qualunque sarà l’esito, si tratta comunque di una partenza da Oscar. Senza contare che “Minari” è distribuito in Italia dalla genovese Academy Two, che prosegue il fortunato filone coreano iniziato con con i capolavori di Bong Joon-ho, “Memorie di un assassino” e “Parasite”, pluripremiato.

Per ogni film sono in programma due proiezioni quotidiane, tenendo conto del lockdown alle ore 22. Tra una proiezione e l’altra le sale verranno sanificate. Inoltre, negli impianti di ricambio d’aria sono stati aggiunti nuovi filtri antibatterici. “Minari” si potrà vedere al Sivori (ore 16-19) e all’Odeon (ore 16,30-19,30). “Mank” sarà in programmazione solo al Sivori (ore 16,30-19,15). “Lezioni di persiano” di Vadim Perelman sarà proiettato alla Filmclub (ore 15,30-18,30) e all’Odeon (ore 16-19). L’accesso alle sale è regolato dalle normative dettate dal Dpcm del 21 aprile 2021: posti a sedere preassegnati, distanza di un metro a meno che non si conviva, mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza in sala. I biglietti sono in vendita anche alla cassa, ma per ragioni di sicurezza è consigliato l’acquisto dei biglietti on line. Circuito ha dotato ogni sala di un nuovo Protocollo Sicurezza.

Circuito prosegue la sua attività con il sostegno di Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione.