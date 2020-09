Genoa: si lavora per Ranocchia, arriva il baby Galeazzi

Il mercato del Grifone ancora non decolla con trattative avviate che non sono state ancora definite, se non la firma di Perin che torna in rossoblu.

Abbiamo detto ieri della frenata per Juan Jesus, difensore della Roma in uscita che sembrava molto vicino al Genoa.

Alcune difficoltà hanno fatto virare gli uomini mercato Genoani su Ranocchia, ex rossoblu ora all’Inter.

Il difensore avrebbe già espresso gradimento ad arrivare in Liguria dove ha giocato 10 anni fa prima dell’esperienza all’Inter, Hull e Sampdoria.

Il Grifone è al lavoro per trovare la formula e portare il difensore a Genova. Intanto in attacco firmato un colpo di prospettiva: Felipe Estrella Galeazzi, ex attaccante della Primavera della Roma. Il classe 2001 sarà oggi in Italia per le visite mediche.