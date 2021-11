Genoa, Shevchenko sfida il suo passato: statistiche tra Grifone e Diavolo

Il Genoa di Shevchenko torna ad affrontare il Milan in una sfida mai banale come testimoniano i precedenti di questa sfida tra Grifone e Diavolo.

Genoa e Milan si sono affrontate 127 volte. Il bilancio dei precedenti è tutto dalla parte dei rossoneri con 57 successi contro i 28 degli avversari, ben 42 i pareggi. L’ultima sfida in campionato l’hanno vinta gli uomini di Pioli: 2-1 al 90’ con la rete di Rebic e l’autogol di Scamacca, di Destro l’unico gol dei rossoblù. Era lo scorso 18 aprile. Il Genoa ha conquistato i tre punti contro il Milan nel marzo 2020, poi un pareggio. I rossoneri vogliono tornare a vincere per non allontanarsi dal Napoli. Il Genoa è a secco di gol da due partite. Al Ferraris è tutto pronto per il turno infrasettimanale.