Genoa-Roma, prosegue la prevendita per domenica

Prosegue la prevendita per la partita del Genoa con la Roma in programma domenica al Ferraris (ore 18).

I posti in tribuna stampa sono esauriti. Numerosi gli osservatori accreditati. Vasta la copertura televisiva da parte dei broadcaster all’estero. I biglietti sono reperibili nelle ricevitorie Ticketone, su www.ticketone.it e al Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4. Sono 1.086 i titoli di accesso comperati sinora dai supporter giallorossi per il settore ospiti (c’è tempo sino alle 19 di sabato per il migliaio che resta a disposizione). Le biglietterie dello stadio in via Monnet, lato tribuna, entreranno in servizio prima dell’incontro alle ore 14. Anche i residenti nella regione Lazio, privi di tessera del tifoso, potranno acquistare tagliandi per ogni settore disponibile a esclusione di quello ospiti.