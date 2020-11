Genoa-Roma 1-3, Grifone spazzato via da Mkhitaryan

Brutto ko per in Grifone che perde per 1-3 in casa contro la Roma al Ferraris.

In avvio problema muscolare per Spinazzola, costretto al cambio. Traversa di Mkhitaryan complice l’intervento super di Perin. La sblocca di testa l’armeno prima dell’intervallo. Pareggio di Pjaca su assist di Scamacca, ma Mkhitaryan ne segna altri due

GENOA-ROMA 1-3

47′, 67′ e 85′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca (G)

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello (70′ Ghiglione), Bani, Criscito; Lerager (81′ Badelj), Radovanovic (70′ Lu. Pellegrini), Rovella; Zajc (81′ Destro), Pjaca (61′ Pandev); Scamacca. All. Maran

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp,, Lo. Pellegrini (87′ Villar), Veretout, Spinazzola (14′ Bruno Peres); Pedro Mkhitaryan ;Mayoral (61′ Cristante). All. Fonseca

Ammoniti: Zajc (G), Maran (G)