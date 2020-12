Genoa, ripresi allenamenti: in quattro lavoro differenziato

Corse, esercitazioni, tiri in porta. Addestramenti tecnici per il gruppo e tematici per i portieri con il preparatore Bressan e l’assistente Raggio Garibaldi. Il Genoa è tornato ad allenarsi sui campi del ‘Signorini’. Il pomeriggio di ieri si è aperto con la riunione indetta dal mister per chiudere il capitolo Fiorentina con l’analisi della partita. Criscito, Melegoni, Perin e Zappacosta hanno effettuato lavoro differenziato evidenziando sensibili progressi da incrociare con gli esiti delle prossime sedute. Biraschi e Cassata proseguono a distanza gli iter di riabilitazione. Gli accertamenti strumentali in programma definiranno l’entità degli infortuni riportati da Marchetti e Zapata nella trasferta in Toscana.