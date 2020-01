Genoa protagonista delle ultime ore di calciomercato

Incontri, trattative, discussioni, definizioni. A partire dalla giornata di mercoledì, e sino a venerdì, dirigenti, operatori e addetti sono attesi in forze allo Sheraton di Milano San Siro, sede ufficiale nei giorni che mancano alla chiusura della sessione di calcio-mercato. Anche il Genoa, protagonista sinora di quattro movimenti in entrata, e in arrivo c’è il quinto dopo il completamento delle pratiche burocratiche, sta stringendo il cerchio per rifinire i piani. La campanella suonerà inderogabilmente alle 20 di venerdì. Poi si potranno mettere sotto contratto solo giocatori in regime di svincolo. Il club più antico in Italia è tra quelli più attivi sinora pure sul fronte delle partenze. E’ in definizione la trattativa per il trasferimento di un difensore all’estero.