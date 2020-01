Pallavolo – Tie-break di nuovo fatale per l’ Autorev Spezia

La Spezia – Prosegue l’allergia dello Spezia Volley Autorev al tie-break. Questa volta addirittura le bianconere, in vantaggio di due set a Marudo, si fanno rimontare dalle lodigiane fino a perdere col Tomolpack appunto alla quinta frazione.

La sconfitta, benché in trasferta e al quinto set, lascia piuttosto perplessi in quanto subita da una squadra dietro in classifica e dunque pure diretta concorrente nella corsa alla salvezza…nonché con essa le spezzine si ritrovano adesso, ancorché per un soffio, in zona-retrocessione.

Per la cronaca stavolta la Re in alternanza con la Rolla ad alzare e la Ascensao opposto, al centro la Giani e capitan Leri, la Fusani e la Tesconi all’ala dove s’è vista la stessa D’ Ambrosio (da libero ha giostrato la giovanissima Panciroli in quanto la Vita è rimasta in panchina). Assenti le centrali Maestri e Gianardi.

Questi poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone C della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo, era la 13.a giornata; Calcinato Real Bs-Civiemme Campagnola Re 3-1, Delta Gorgonzola Mi-Linea Saldatura Bedizzole Bs 3-1, Interclays Arbor Reggio Emilia-Ceramsperetta Cusano Mi 3-1, Nure San Giorgio Piacentino Pc-Enercom Crema 2-3, Real Calcinato Bs-Civiemme Campagnola Re 3-1, Rubierese Rubiera Re-Stadium Mirandola , Volley Gussago Bs-Busa Foodnab Gossolengo Pc 1-3.

Ne consegue questa classifica: Busa Foodlab Gossolengo punti 36, Ceramsperetta Cusano Milanino 29, Stadium Mirandola Mo ed Enercom Crema 27, Rubierese Rubiera 26, Civiemme Campagnola, Nure S. Giorgio, Arbor Reggio E. 21, Real Brescia Calcinato e Autorev La Spezia 13, Tomolpack Marudo, Gussago Volley 8, Linea Saldatura Bedizzole 3.

Tabellino.

TOMOLPACK MARUDO – AUTOREV SP 3 – 2

Set: 22-25 / 19-25 / 25-23 / 25-16 / 15-12.

TOMOLPACK MARUDO LO: Vedovi, Mazzocchi, Rossi, Bettini, Maggi Stella, Nicchi, Poma, D’Adamo, Seghezzi e Maggi Silene liberi; n.e. Cozzi e Ricciardi. All. Vasi.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Rolla 3, Re 0, Ascensao 16, Giani 13, Leri 16, Fusani 15, Tesconi 7, D’ Ambrosio 2, Panciroli libero; n.e. Canossa e Vita. All. Damiani.

ARBITRI: Visalli e Ferrara.