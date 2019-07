Genoa, prime partenze dei tifosi per Neustift

Tra venerdì e sabato le prime staffette sono pronte a partire per Neustift im Stubaital, deviando alla prima uscita dopo il Brennero, per raggiungere la Val Stubai dove il Grifone svolge da 14 anni (non consecutivi) la prima parte di ritiro estivo. Addetti, magazzinieri, personale di servizio si apprestano a sganciarsi dalla sede madre per allestire spogliatoi, sala medica, palestra e l’area della SportPlatz con il Genoa Village, lo store e le attività di intrattenimento rivolte ai supporter. Non mancheranno i tifosi al seguito della squadra. E’ grande la curiosità di assistere ai primi passi del nuovo corso tecnico affidato a un ‘guru’ come Aurelio Andreazzoli. Lunedì è prevista la partenza della squadra. Nel pomeriggio la prima seduta.