Genoa, Preziosi pensa al ritorno di Iago Falque dal Torino

Continua il toto mercato in casa Genoa dove gli uomini mercato rossoblù stanno cercando l’uomo che possa far fare il salto di qualità della rosa in attacco.

E ci potrebbe essere un ritorno gradito, l’ennesimo di questa sessione invernale 2020 di calciomercato in salsa rossoblù.

Si profila un ritorno per Iago Falque,

Il Genoa di Preziosi ha allacciato i contatti con il Torino per l’attaccante. Lo spagnolo è tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo un lungo infortunio, ma l’interesse intorno a lui non sta crescendo. In questo senso, nei prossimi giorni possibile incontro tra i due club, Torino e Genoa, per valutare la fattibilità dell’operazione.