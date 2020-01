Samp, infortuni per Depaoli e Ramirez

Ha avuto degli strascichi l’ottimo pareggio ottenuto nella giornata dell’Epifania in casa del Milan dalla Samp.

Un pareggio strappato con le unghie e con i denti che ha lasciato qualche infortunato a carico di mister Ranieri. Dopo il pareggio a reti bianche a San Siro contro il Milan, la Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista dell’ultima gara del girone d’andata contro il Brescia. Terapie e fisioterapia per Fabio Depaoli e Gaston Ramirez, per i quali sono confermati i traumi contusivo-distorsivi rispettivamente alla caviglia e al ginocchio entrambi della gamba sinistra. Sarà una sfida da non sbagliare quella in casa contro il Brescia.