Il presidente Enrico Preziosi, che ha incontrato tutti gli stati maggiori del club presenti a Pegli, ha fatto il punto della situazione, in campo, con il ds Faggiano e il tecnico Maran a tre giorni dall’esordio vincente con il Crotone. A margine dell’allenamento pomeridiano al Centro Signorini, il ‘Pres’ si è intrattenuto a lungo prima con i vertici dirigenziali, poi con i giocatori per aggiornare il quadro di riferimento e lasciare poi l’impianto prima di sera. A dieci giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato, il Genoa sta continuando a lavorare, a carte coperte e non, sulle operazioni che ha imbastito per i prossimi movimenti in entrata e in uscita.