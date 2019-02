Genoa, Preziosi ieri in visita alla squadra

Ieri a pranzo con il mister per fare il punto sullo stato delle cose. Poi un incontro con i giocatori riuniti al primo piano di Villa Rostan. Infine sul campo per assistere ai lavori durante la rifinitura. Il presidente Preziosi, fautore di un piano di consolidamento che partirà dalle strutture in dotazione, ha vissuto la vigilia del match con la Lazio a contatto con dirigenti, tecnici, capitan Criscito e compagni. Una visita tenuta in caldo per il giorno precedente l’incontro, per avere ragguagli diretti dai collaboratori, ma soprattutto per spronare la squadra a fare una grande partita, come nei desiderata di Prandelli espressi in conferenza. “Ci vuole uno spirito forte, sia in campo che sugli spalti” ha sottolineato il coach. “Questo è il momento giusto. Vogliamo trasmettere al pubblico il nostro entusiasmo e la nostra determinazione”.