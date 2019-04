Genoa, Preziosi a Pegli per il derby

Poche, determinate, sentite parole. Con l’intervento del presidente Preziosi sono ufficialmente iniziate le operazioni che portano al derby della Lanterna. Il patron è arrivato al Centro Sportivo Signorini nel primo pomeriggio, per incontrare la squadra radunata in sala riunioni e dettare la linea urbi et orbi. Con i vertici dirigenziali l’azionista di maggioranza ha preso poi posto a bordo campo per assistere al terzo allenamento settimanale dalla ripresa dei lavori. Una visita anticipata rispetto al giorno della partita per lasciare tranquilli i giocatori con l’approssimarsi dell’impegno. Sono state numerose in stagione le visite a Pegli del proprietario del Grifone che vanta una lunga tradizione di derby cittadini.