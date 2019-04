Genoa, 100 presenze in A per Lazovic nel derby

Una domenica che si infila nel derby. Caratterizzata dalla partita n° 100 in Serie A e tutte con la maglia del Genoa.

Una settimana, o meglio. Una giornata particolare per Darko Lazovic. L’ex capitano della Stella Rossa, in caso di impiego, raggiungerà la tripla cifra per presenze nel massimo campionato. Chissà che non possa festeggiare la ricorrenza con un altro gol. Un altro risultato positivo. “A Napoli abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, dando l’anima per conquistare un punto prezioso in dieci per gran parte del tempo. Servono punti. La lotta salvezza è aperta”. Di sicuro la migliore per lui delle quattro stagioni in rossoblù, come testimonia il record di segnature (3). Empoli, Atalanta e Napoli le sue vittime.