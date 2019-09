Genoa, prevendita aperta per la sfida con l’Atalanta

A partire dalle 15 inizia la prevendita, senza limitazioni, dei tagliandi per il match con l’Atalanta al Ferraris (domenica, ore 12:30).

I biglietti per la seconda gara stagionale a Marassi sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), nelle ricevitorie Ticketone, sul sito www.sport/ticketone.com e tramite call center. Sono inoltre acquistabili, solo presso la rivendita ufficiale, le Genoa Experience (info: hospitality@genoacfc.it).

In considerazione dell’afflusso di spettatori previsto domenica e il concentramento alle biglietterie dello stadio (via Monnet) con l’approssimarsi della partita, il club consiglia di provvedere all’acquisto (solo sui canali indicati) in questi giorni o, in caso contrario, di muoversi in largo anticipo il giorno del match. Questi i prezzi base dei titoli di accesso per i settori disponibili (i posti in Gradinata Nord sono esauriti in abbonamento).

Tribuna Inferiore centrale: 100 euro

Distinti: 40 euro (Under 16: 20 euro)

Gradinata Sud e Settore 5: 25 euro (Under 16: 15 euro)

Settore Ospiti (nessuna restrizione): 25 euro (Under 16: 15 euro)