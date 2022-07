Genoa, presidente Zangrillo: Risultati di luglio poco importanti

Il presidente del Genoa Zangrillo ha le idee chiare e non si demoralizza per i risultati nelle amichevoli.

“Ho trovato un ambiente motivato, responsabile, e so che si è portati in questi casi a confrontarsi subito col risultato, analizzare le partite, però siamo a luglio, il tempo che i ragazzi e il mister hanno a disposizione non è tanto, ma si sta lavorando con grande serietà. La società sta seguendo giorno dopo giorno, ora dopo ora, quelle che sono le esigenze funzionali, quelle coerenti con l’idea di gioco di mister Blessin. È facile dire che c’è il massimo impegno, sappiamo qual è l’obiettivo, stiamo lavorando in maniera giusta, però bisogna che ci sia un seguito nei fatti e sono convinto che ci sarà. Ho visto un clima di grande serenità, di grande voglia e di grande responsabilità”.