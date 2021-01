Quindici minuti di attivazione in palestra con i preparatori. Poi altre esercitazioni sul terreno, tra palla-mano e addestramenti tattici, serie di calci da fermo e partitella di verifica generale. Sotto una fine pioggerella, una costante di queste settimane (le previsioni indicano tempo variabile a Reggio Emilia durante la partita), la squadra ha sostenuto un programma di un’ora e mezza, a staff schierato in ogni punto di osservazione, comprensivo di conclusioni in porta e lavori particolareggiati per i portieri. Prove minuziose, da parte dei giocatori arruolabili, seguite in presa diretta dai dirigenti, prima del punto a fine allenamento concertato tra staff tecnico, medico e il pranzo collettivo di chiusura. Otto i precedenti in Serie A per il Grifone con l’arbitro Fabbri come direttore di gara e altrettanti per gli avversari.