Genoa, Prandelli: Fantastica la spinta della squadra

Stamattina mister Prandelli è stato ospite della trasmissione “Radio Anch’io Sport” in onda su Radio Rai 1. Tanti i temi toccati, ma, ovviamente, nel ventaglio degli argomenti, il mirino ha puntato dritto su Genoa-Lazio, con il profumo di vittoria ancora nell’aria. “Che partita! Abbiamo la fortuna di giocare in uno stadio straordinario, se siamo generosi sul campo il pubblico ci restituisce tantissimo. Abbiamo cambiato molto e serve tempo per trovare la quadra, ma la strada è quella giusta”. E la voglia di guardare avanti. “L’obbiettivo in questo momento è quello di allontanarsi dalla zona rossa, e soprattutto mettere le basi per un progetto futuro importante. La voglia c’è, anche da parte della società. I risultati arriveranno. E i nostri tifosi, che hanno la fortuna di amare squadra e maglia più antiche d’Italia, non hanno bisogno di molte parole, ma di seguire la squadra, lottare e cercare la vittoria con lei”.