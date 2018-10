Genoa-Parma, biglietterie aperte domani dalle 10

Sono ventidue i precedenti con il Parma al Ferraris tra campionato e Coppa Italia. Sarà il primo incrocio tra i tecnici Ballardini e D’Aversa.

Con dodici punti in sei partite, la gara con il Milan sarà recuperata il 31 ottobre, è la seconda miglior partenza per il Grifone dall’istituzione del girone unico nel 1929/30. Per l’allenatore rossoblù ottobre è uno dei mesi meno redditizi a livello di punti. Nel 2018 i ducali, tra scorso e attuale campionato, non hanno mai pareggiato in trasferta (6 successi e 8 sconfitte).

Le biglietterie dello stadio Luigi Ferraris apriranno domenica mattina alle 10. Allo stesso orario entreranno in servizio i box per il ritiro degli accrediti, sempre presso le strutture operative in via Monnet lato Tribuna. A dirigere l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi: due i precedenti con il Grifone, nessuno con gli ospiti. Assistenti Stefano Del Giovane e Mauro Galetto. Quarto ufficiale Federico Dionisi. Var Davide Massa, avar Stefano Alassio.