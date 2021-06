Genoa, Pandev e Badelj pronti per Euro 2020

L’attesa che cresce, gli allenamenti sotto partita, l’aria dei debutti. Se la Nazionale italiana ha avuto l’onore di aprire la fila al Campionato Europeo, per la partita inaugurale con la Turchia, i due giocatori del Genoa qualificati alla kermesse, Goran Pandev e Milan Badelj, non aspetteranno a lungo l’esordio delle rispettive selezioni. Domenica sarà infatti il giorno x per entrambi. La Macedonia del Nord (matricola all’Europeo come la Finlandia) scenderà in campo alle 18 contro l’Austria nel Gruppo C. Tre ore prima toccherà alla Croazia contro l’Inghilterra per il Gruppo D. Nella seconda giornata la Macedonia se la vedrà con l’Ucraina (giovedì 17, ore 15), mentre la Croazia con la Repubblica Ceca (venerdì 18, ore 18). A seguire la Macedonia affronterà l’Olanda (lunedì 21, ore 18), e la Croazia la Scozia (martedì 22, ore 21).