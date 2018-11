Genoa, otto giocatori convocati in Nazionale

Diversi ragazzi della Primavera integreranno il gruppo nei prossimi giorni per tamponare le assenze dei nazionali non disponibili.

Sono otto i giocatori che hanno lasciato la Liguria comprendendo nel lotto i giovani Russo e Candela aggregati alla Nazionale Under 19 (per gli azzurrini le sfide contro Ungheria e Slovacchia). Il capo-cannoniere Piatek è atteso con la Polonia dai match contro Repubblica Ceca e Portogallo. Per la Macedonia di Pandev gli avversari saranno invece Liechtenstein e Gibilterra.

Il tour europeo prevede inoltre per la Bosnia di Zukanovic le gare in Austria e in Spagna. Una partita fuori (Turchia) e una in casa (Russia) si legge invece nel programma di viaggio della Svezia di Hiljemark, tra i presenti all’ultimo Campionato del Mondo. Omeonga ha raggiunto il raduno del Belgio U.21 in preparazione al match con la Romania U.21 di capitan Radu, qualificatesi all’Europeo che si svolgerà in Italia e San Marino nel giugno 2019. Proprio loro due saranno i primi a rientrare.